Fabio Ravezzani ha sintetizzato bene il punto di vista che accompagna l'episodio chiave da moviola in Atalanta-Juventus: il rigore concesso all'Atalanta per un fallo di mano di Bremer. "A parti invertite, tutti i tifosi che contestano il rigore per l’Atalanta avrebbero gridato allo scandalo non fosse stato assegnato alla Juve", ha dichiarato il direttore di TL, aggiungendo: "Il rigore non c’è solo cambiando regole". Paolo Ziliani rincara la dose, ricordando una serie di episodi che in passato hanno favorito i bianconeri: CONTINUA A LEGGERE.
Ziliani incredulo sulle lamentele Juve: “Anni di falli di mano impuniti e tutti zitti, poi…”
L'elenco degli episodi che il giornalista sportivo ha ricordato per rispondere alle lamentele bianconere
