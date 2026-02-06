FC Inter 1908
Ziliani incredulo sulle lamentele Juve: “Anni di falli di mano impuniti e tutti zitti, poi…”

L'elenco degli episodi che il giornalista sportivo ha ricordato per rispondere alle lamentele bianconere
Redazione1908

Fabio Ravezzani ha sintetizzato bene il punto di vista che accompagna l'episodio chiave da moviola in Atalanta-Juventus: il rigore concesso all'Atalanta per un fallo di mano di Bremer. "A parti invertite, tutti i tifosi che contestano il rigore per l’Atalanta avrebbero gridato allo scandalo non fosse stato assegnato alla Juve", ha dichiarato il direttore di TL, aggiungendo: "Il rigore non c’è solo cambiando regole". Paolo Ziliani rincara la dose, ricordando una serie di episodi che in passato hanno favorito i bianconeri: CONTINUA A LEGGERE.

