I Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 hanno ufficialmente inizio. Con la cerimonia inaugurale di questa sera, in corso a San Siro, prende il via la manifestazione.
Milano-Cortina 2026, l’Inter accoglie gli atleti dei Giochi Olimpici: “Benvenuti a casa nostra”
Il messaggio del club nerazzurro agli atletici olimpici in occasione della cerimonia di inaugurazione al Meazza
Attraverso i canali ufficiali social, l’Inter ha voluto accogliere gli atleti di tutte le delegazioni:
“Questa è casa nostra, benvenuti" è il messaggio del club nerazzurro.
