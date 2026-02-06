FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Milano-Cortina 2026, l’Inter accoglie gli atleti dei Giochi Olimpici: “Benvenuti a casa nostra”

social

Milano-Cortina 2026, l’Inter accoglie gli atleti dei Giochi Olimpici: “Benvenuti a casa nostra”

Milano-Cortina 2026, l’Inter accoglie gli atleti dei Giochi Olimpici: “Benvenuti a casa nostra” - immagine 1
Il messaggio del club nerazzurro agli atletici olimpici in occasione della cerimonia di inaugurazione al Meazza
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

I Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 hanno ufficialmente inizio. Con la cerimonia inaugurale di questa sera, in corso a San Siro, prende il via la manifestazione.

Attraverso i canali ufficiali social, l’Inter ha voluto accogliere gli atleti di tutte le delegazioni:

“Questa è casa nostra, benvenuti" è il messaggio del club nerazzurro.

Leggi anche
Ziliani incredulo sulle lamentele Juve: “Anni di falli di mano impuniti e tutti zitti,...
FOTO – Inter, la visita di Ranocchia a Chivu e giocatori: “Back home”

© RIPRODUZIONE RISERVATA