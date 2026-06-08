Nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Cesc Fabregas ha toccato diversi temi. Il tecnico ha parlato della sua crociata contro i social.
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fcinter1908 social Fabregas: “Sui social robot e persone frustrate. Non capisco una cosa. Mia figlia è l’unica…”
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Fabregas: “Sui social robot e persone frustrate. Non capisco una cosa. Mia figlia è l’unica…”
Nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, il tecnico ha parlato della sua crociata contro i social
"I social sono un'illusione, un mondo che non esiste, fatto spesso di robot e persone frustrate. Mia figlia ha 13 anni ed è l'unica della classe senza telefono: tengo duro, fino a 16 anni niente Instagram o Twitter, voglio proteggere la sua adolescenza. Al Como la nostra regola è che almeno a pranzo non si usi il cellulare. Io non capisco quando i giocatori, anche miei ex compagni, usano il telefono durante il riscaldamento, a due minuti dall’inizio della partita".
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