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fcinter1908 social Zazzaroni: “Chivu chiede sforzo a Oaktree su un nome. Colpi da 20 non bastano se poi chiedi…”

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Zazzaroni: “Chivu chiede sforzo a Oaktree su un nome. Colpi da 20 non bastano se poi chiedi…”

Zazzaroni: “Chivu chiede sforzo a Oaktree su un nome. Colpi da 20 non bastano se poi chiedi…” - immagine 1
Il mercato dell’Inter continua a ruotare attorno al nome di Palestra. Il talento dell’Atalanta è uno dei profili preferiti
Redazione1908

Il mercato dell’Inter continua a ruotare attorno al nome di Palestra. Il talento dell’Atalanta è uno dei profili che più intrigano la dirigenza nerazzurra e, secondo Ivan Zazzaroni, anche Cristian Chivu si aspetterebbe un segnale concreto da parte di Oaktree per provare ad arrivare al giocatore.

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Il direttore del Corriere dello Sport, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha anticipato anche il primo appuntamento del suo nuovo podcast, “Tutto in piazza”, che partirà proprio con un’intervista all’allenatore dell’Inter.

Zazzaroni: “Chivu chiede sforzo a Oaktree su un nome. Colpi da 20 non bastano se poi chiedi…”- immagine 2

“Mancano tre giorni al primo appuntamento con ‘Tutto in piazza’, il podcast di interviste con i protagonisti dello sport e dello spettacolo. Parto con Cristian Chivu che si aspetta uno sforzo da Oaktree per arrivare a Palestra: quando si punta ad andare avanti in Champions gli acquisti da 20/25 milioni non bastano, non più”.

Un passaggio significativo, perché va a toccare uno dei temi più delicati del momento nerazzurro: l’ambizione. L’Inter ha dimostrato negli ultimi anni di poter competere ad altissimo livello in Europa, ma per restare stabilmente dentro quel livello serve anche la forza di alzare l’asticella sul mercato.

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Palestra, in questo senso, rappresenta più di un semplice obiettivo tecnico. È un test sulla reale disponibilità della proprietà ad accompagnare il progetto sportivo con investimenti importanti, soprattutto su profili giovani e già pronti per uno step superiore.

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