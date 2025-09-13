Il futuro di Milan e Inter potrebbe vivere mesi caldissimi anche fuori dal campo. RedBird, proprietaria del club rossonero, e Oaktree, attuale azionista di controllo dell’Inter, sarebbero infatti pronte ad ascoltare offerte per la cessione delle due società.
Festa (Sole 24 Ore): “Oaktree valuta offerte per l’Inter, il prezzo. Il problema è che…”
Secondo quanto anticipato dal giornalista Carlo Festa, il nodo principale resta però la valutazione economica: entrambi i club sono stimati attorno ad almeno 1,5 miliardi di euro. Una cifra che restringe di molto la platea dei possibili compratori.
Sul tavolo ci sarebbero soprattutto fondi americani e investitori del Golfo, ormai protagonisti assoluti del calcio europeo degli ultimi anni. Tuttavia, le incertezze legate al nuovo stadio frenano le trattative.
La questione impianto è infatti cruciale: senza un progetto definito e approvato, diventa difficile convincere potenziali acquirenti a investire somme così elevate. L’assenza di una casa moderna e redditizia pesa direttamente sulle prospettive di bilancio. La valutazione di 1,5 miliardi rispecchia non solo il valore sportivo e commerciale dei brand, ma anche le prospettive future legate allo sviluppo degli stadi e dei ricavi internazionali. Il rischio, al momento, è che gli attuali proprietari non trovino compratori disposti a pagare tali cifre in un contesto di incertezza.
Il dossier resta quindi “complesso”, come lo definisce Festa: il futuro di Milan e Inter dipende da fattori che vanno ben oltre i risultati sul campo.
Il tweet di Festa—
"RedBird e Oaktree sono pronte a valutare offerte per Milan e Inter. Il problema è trovare chi, qualche compratore americano o del Golfo, valuta i club almeno 1 miliardo e mezzo di euro con una situazione stadio ancora non definita. Situazione complessa al momento"
