Redazione1908 13 settembre - 11:54

Il futuro di Milan e Inter potrebbe vivere mesi caldissimi anche fuori dal campo. RedBird, proprietaria del club rossonero, e Oaktree, attuale azionista di controllo dell’Inter, sarebbero infatti pronte ad ascoltare offerte per la cessione delle due società.

Secondo quanto anticipato dal giornalista Carlo Festa, il nodo principale resta però la valutazione economica: entrambi i club sono stimati attorno ad almeno 1,5 miliardi di euro. Una cifra che restringe di molto la platea dei possibili compratori.

Sul tavolo ci sarebbero soprattutto fondi americani e investitori del Golfo, ormai protagonisti assoluti del calcio europeo degli ultimi anni. Tuttavia, le incertezze legate al nuovo stadio frenano le trattative.

La questione impianto è infatti cruciale: senza un progetto definito e approvato, diventa difficile convincere potenziali acquirenti a investire somme così elevate. L’assenza di una casa moderna e redditizia pesa direttamente sulle prospettive di bilancio. La valutazione di 1,5 miliardi rispecchia non solo il valore sportivo e commerciale dei brand, ma anche le prospettive future legate allo sviluppo degli stadi e dei ricavi internazionali. Il rischio, al momento, è che gli attuali proprietari non trovino compratori disposti a pagare tali cifre in un contesto di incertezza.

Il dossier resta quindi “complesso”, come lo definisce Festa: il futuro di Milan e Inter dipende da fattori che vanno ben oltre i risultati sul campo.

Il tweet di Festa — "RedBird e Oaktree sono pronte a valutare offerte per Milan e Inter. Il problema è trovare chi, qualche compratore americano o del Golfo, valuta i club almeno 1 miliardo e mezzo di euro con una situazione stadio ancora non definita. Situazione complessa al momento"