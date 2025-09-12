A fare chiarezza sul futuro del ds dell'Inter Piero Ausilio ci ha pensato il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni sul suo profilo Instagram:
A fare chiarezza sul futuro del ds dell'Inter Piero Ausilio ci ha pensato il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni
La questione Ausilio è semplice: l'offerta dell'Al Hilal al momento non è accettabile (3 milioni l'anno). Piero non ha ancora preso in considerazione l'idea di raggiungere Inzaghi e prima di considerarla devono verificarsi due cose, strettamente collegate:
1) proposta indecente.
2) conseguente confronto con la proprietà e Marotta.
Come direbbe chi so io, ci vuole calma.
