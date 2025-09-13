È il giorno del derby d’Italia tra Juventus e Inter: così sui social Fabio Ravezzani si è espresso verso il match

Alessandro Cosattini Redattore 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 11:52)

È il giorno del derby d’Italia tra Juventus e Inter (qui dove vedere la partita in tv e streaming). Così su X Fabio Ravezzani si è espresso verso il match:

“Inutile girarci intorno: oggi una sconfitta sarebbe devastante per l’Inter. Non per il -6, ma per la credibilità di Chivu (patrimonio di cui è sprovvisto come qualsiasi allenatore senza passato vincente) e per l’autostima di calciatori parsi stanchi nella testa e nelle gambe”, ha scritto il direttore di TeleLombardia.