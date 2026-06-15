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fcinter1908 social “Se dovesse presentarsi Florentino Perez con 150 mln per Lautaro Martinez?”, Vanni risponde così
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“Se dovesse presentarsi Florentino Perez con 150 mln per Lautaro Martinez?”, Vanni risponde così
Scenario di fantamercato in casa Inter
Calciomercato e fantamercato: l'estate culla i desideri dei tifosi, a volte li illude e spesso li delude. Sognare in grande non costa nulla. Ma spesso i tifosi della Serie A si trovano a dover sperare che i giocatori più forti non vengano tentati dalle sirene estere e che i rispettivi club non cedano al bisogno di incassare. Acquisti e partenze, il dilanio estivo è assicurato. A questo tema ha accennato Franco Vanni, giornalista di Repubblica, rispondendo all'ipotesi che un giorno il Real Madrid possa offrire una somma esagerata per Lautaro Martinez: CONTINUA A LEGGERE.
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