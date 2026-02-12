Il club nerazzurro applaude la campionessa italiana prima nel Super G. Un anno fa un incidente le aveva distrutto il ginocchio

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 febbraio 2026 (modifica il 12 febbraio 2026 | 16:15)

Federica Brignone ha l'oro nel Super G alle Olimpiadiinvernali. La campionessa azzurra ha compiuto una vera e proprio impresa se si pensa che ad aprile del 2025 un terribile incidente le aveva praticamente distrutto il ginocchio sinistro e che le sono serviti otto mesi per ricominciare.

L'atleta ha stupito tutti, persino sé stessa, che alla fine della gara ha candidamente ammesso che è entrata serena in gara e non si aspettava di vincere. È il quinto oro conquistato dall'Italia alle Olimpiadi invernali che si stanno disputando tra Milano e Cortina.

L'Inter si è complimentata con lei con un post sui social. Su X il club nerazzurro ha scritto: "Un altro oro. Federica Brignone scrive la storia e sale sul tetto del mondo nel Super-G: complimenti!".