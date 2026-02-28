Lautaro, il recupero procede: le immagini dell’allenamento in palestra. E c’è anche Agustina

FC Inter 1908
Continua il recupero di Lautaro Martinez che spera di rientrare in campo il prima possibile: ecco le immagini postate sui social
Continua il recupero di Lautaro Martinez che spera di rientrare in campo il prima possibile dopo l'infortunio patito nel corso del match d'andata contro il Bodo Glimt in Norvegia.

L'attaccante e capitano dell'Inter ha pubblicato anche alcuni scatti del suo duro lavoro in palestra su Instagram. "Andiamo avanti", ha scritto Lautaro in una Instagram Stories.

"Con la mia compagna", invece, si legge in un'altra Stories che lo ritrae mentre si allena insieme alla moglie Agustina. Lautaro spinge per anticipare il rientro

