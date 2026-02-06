Andrea Ranocchia ha ancora l'Inter nel cuore e sarà così per sempre. L'ex difensore ieri pomeriggio è tornato a bussare ai cancelli di Appiano Gentile, ovviamente sempre aperti per lui. Ne ha approfittato per godersi da vicino la seduta di allenamento della squadra allenata da Chivu, suo ex compagno all'epoca tra l'altro. Sorrisi e foto per lui, come testimoniano i post apparsi su Instagram.