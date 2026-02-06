Andrea Ranocchia ha ancora l'Inter nel cuore e sarà così per sempre. L'ex difensore ieri pomeriggio è tornato a bussare ai cancelli di Appiano Gentile, ovviamente sempre aperti per lui. Ne ha approfittato per godersi da vicino la seduta di allenamento della squadra allenata da Chivu, suo ex compagno all'epoca tra l'altro. Sorrisi e foto per lui, come testimoniano i post apparsi su Instagram.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social FOTO – Inter, la visita di Ranocchia a Chivu e giocatori: “Back home”
social
FOTO – Inter, la visita di Ranocchia a Chivu e giocatori: “Back home”
Blitz ad Appiano Gentile per l'ex capitano nerazzurro per ritrovare tanti vecchi amici partendo proprio dall'allenatore rumeno
© RIPRODUZIONE RISERVATA