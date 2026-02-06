FC Inter 1908
FOTO – Inter, la visita di Ranocchia a Chivu e giocatori: “Back home”

Inter Chivu Ranocchia
Blitz ad Appiano Gentile per l'ex capitano nerazzurro per ritrovare tanti vecchi amici partendo proprio dall'allenatore rumeno
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Andrea Ranocchia ha ancora l'Inter nel cuore e sarà così per sempre. L'ex difensore ieri pomeriggio è tornato a bussare ai cancelli di Appiano Gentile, ovviamente sempre aperti per lui. Ne ha approfittato per godersi da vicino la seduta di allenamento della squadra allenata da Chivu, suo ex compagno all'epoca tra l'altro. Sorrisi e foto per lui, come testimoniano i post apparsi su Instagram.

