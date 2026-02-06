Altro gradito ritorno ad Appiano Gentile dopo quello di Andrea Ranocchia. Nel centro sportivo nerazzurro nella giornata di oggi si è rivisto Adriano, che ha approfittato del suo viaggio in Italia per salutare i tanti amici che ha lasciato all'Inter. Tra questi anche Cristian Chivu, con cui ha avuto modo di giocare in carriera. "Un ritorno speciale", ha scritto l'Inter sui propri social, postando alcune foto dello scambio tra i due.
Inter, Adriano in visita alla Pinetina abbraccia Chivu: “Un ritorno speciale”
L'attaccante brasiliano si è rivisto nel centro sportivo nerazzurro in tarda mattinata durante l'allenamento della squadra
