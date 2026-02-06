"Prima volta dal primo minuto con questa maglia. Bellissima serata, grande emozione e tanta voglia di continuare a lavorare e migliorare". Questo il messaggio condiviso sui social da Matteo Cocchi, uno dei fiori all'occhiello dell'Under 23 dell'Inter, reduce dalla prima chance da titolare in prima squadra. In Coppa Italia Chivu l'ha lanciato dal primo minuto, dandogli fiducia e offrendogli un palcoscenico importante. Un motivo in più per continuare a spingere con il piede sull'acceleratore.