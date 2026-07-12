Inghilterra-Norvegia si è conclusa con una scia di polemiche. Il giallo sull'1-1 di Bellingham, con la palla che sembra aver colpito la spider cam, e la replica di Jude contro il suo allenatore che aveva definito la prestazione della squadra sciatta. Il match si è deciso ai supplementari. Al termine la tifoseria inglese ha cantato come di consueto Wonderwall ai suoi eroi e Hey Jude al numero 10, protagonista assoluto in questo Mondiale. Ma le polemiche intorno a questa partita hanno coinvolto anche Ravezzani e Antinelli sui social: CONTINUA A LEGGERE.