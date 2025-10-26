Il giornalista sportivo Alex Frosio ha commentato in diretta la partita tra Napoli e Inter . I nerazzurri sono passati in svantaggio per un rigore inesistente e, pur segnando una rete (su rigore), hanno perso 3:1. Frosio ha quindi sottolineato un aspetto: "A volte non apprezzo certe scelte troppo conservative di Conte ma bisogna ammettere che difficilmente sbaglia due partite di fila".

Il "giallo" di Gilmour

Il giornalista sportivo ha poi dedicato massima attenzione al pasticcio di Mariani relativo al giallo non assegnato a Gilmour. "Ma cosa ha combinato Mariani? Ha ammonito un altro e non Gilmour nella prima occasione, quando meritava chiaramente il giallo? Per me si profila l'errore tecnico CLAMOROSO di Mariani: Gilmour è stato ammonito due volte, sospetto che sulla prima abbia semplicemente sbagliato a segnare il nome, non so cos'altro pensare. Quindi Di Lorenzo sarebbe stato ammonito per proteste. Protestava perché non è stato ammonito Gilmour che lo meritava? Ok quindi Di Lorenzo ammonito per il fallo su Dimarco. Resta il fatto che pure il fallo di Gilmour su Calhanoglu era da ammonizione", ha concluso Frosio ricostruendo passaggio per passaggio quanto accaduto in campo.