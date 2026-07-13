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fcinter1908 social Frosio suggerisce il colpo di mercato: “Ma in tutto questo nessuno va a ripescare…”

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Frosio suggerisce il colpo di mercato: “Ma in tutto questo nessuno va a ripescare…”

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Il giornalista della Gazzetta dello Sport ha suggerito un giocatore andato in Premier, che potrebbe tornare utile in Serie A
Redazione1908

Il calciomercato della Serie A sta vivendo una fase di stallo. Difficile competere con le superpotenze inglesi, ha ricordato oggi il Presidente dell'Inter Beppe Marotta. Cifre fuori controllo, esorbitanti. A proposito degli obiettivi che potrebbero fare comodo a diverse squadre di questa Serie A, Alex Frosio ha suggerito: CONTINUA A LEGGERE

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