Il giornalista della Gazzetta dello Sport ha suggerito un giocatore andato in Premier, che potrebbe tornare utile in Serie A

Il calciomercato della Serie A sta vivendo una fase di stallo. Difficile competere con le superpotenze inglesi, ha ricordato oggi il Presidente dell'Inter Beppe Marotta. Cifre fuori controllo, esorbitanti. A proposito degli obiettivi che potrebbero fare comodo a diverse squadre di questa Serie A, Alex Frosio ha suggerito: CONTINUA A LEGGERE