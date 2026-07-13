La conferma è arrivata direttamente per bocca del presidente Giuseppe Marotta: Anan Khalaili non vestirà la maglia dell'Inter. Il supplemento di visite mediche ha confermato la mancanza delle condizioni necessarie per ottenere l'idoneità sportiva per giocare in Italia, e per questo motivo il trasferimento a Milano dell'esterno israeliano è definitivamente sfumato. Il giocatore ha commentato la vicenda postando un messaggio su Instagram: "Può darsi che detestiate qualcosa mentre invece è un bene per voi, e può darsi che amiate qualcosa mentre invece è un male per voi. Lode a Dio".