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fcinter1908 social Khalaili dopo il mancato passaggio all’Inter: “Può darsi che detestiate qualcosa mentre invece è…”

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Khalaili dopo il mancato passaggio all’Inter: “Può darsi che detestiate qualcosa mentre invece è…”

Khalaili dopo il mancato passaggio all’Inter: “Può darsi che detestiate qualcosa mentre invece è…” - immagine 1
Prime reazioni da parte dell'esterno israeliano dopo il trasferimento in nerazzurro sfumato all'ultimo momento
Fabio Alampi Redattore 

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La conferma è arrivata direttamente per bocca del presidente Giuseppe Marotta: Anan Khalaili non vestirà la maglia dell'Inter. Il supplemento di visite mediche ha confermato la mancanza delle condizioni necessarie per ottenere l'idoneità sportiva per giocare in Italia, e per questo motivo il trasferimento a Milano dell'esterno israeliano è definitivamente sfumato. Il giocatore ha commentato la vicenda postando un messaggio su Instagram: "Può darsi che detestiate qualcosa mentre invece è un bene per voi, e può darsi che amiate qualcosa mentre invece è un male per voi. Lode a Dio".

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Instagram @anankhalaily

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