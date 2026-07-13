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Inter, il messaggio del papà di Khalaili: “Non sei stato creato per fermarti, ma per…”

Khalaili
Su Instagram il post del padre del giocatore
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Anan Khalaili non potrà vestire la maglia dell'Inter. È stato lo stesso Beppe Marotta a comunicarlo in conferenza stampa. "Khalaili non ha superato le visite di idoneità, ci ha comunicato questa notizia il Coni. Non posso addentrarmi per questioni di privacy, ma posso dire che in Italia ci sono leggi molte severe".

Inter, il messaggio del papà di Khalaili: “Non sei stato creato per fermarti, ma per…”- immagine 2

"Questa idoneità è nata da un ente terzo, il CONI che è emanazione dello stato, non dipende da noi. Per causa di forza maggiore dobbiamo astenerci, laddove non c'è l'idoneità nessun cittadino può prendere parte ad attività agonistiche ufficiali. Lo comunico con grande rammarico, questa è una notizia che ci crea dispiacere anche perché dovremo pensare ad eventuali alternative". Su Instagram il padre del giocatore, Majdi, ha voluto mandare un messaggio al figlio: "Non sei stato creato per fermarti, ma per arrivare fino alla meta", il tutto seguito da una emoticon che rappresenta un leone.

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