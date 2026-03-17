La Gazzetta dello Sport ipotizza l'addio del difensore a fine anno. Ma è sulla valutazione che i tifosi dell'Inter sono scattati sulla sedia

Redazione1908 17 marzo - 09:53

I fischi perpetui stanno funzionando come acceleratori di un finale plausibile: Alessandro Bastoni e l’Inter possono lasciarsi a fine stagione, senza rancore e senza strappo.

È lui, più di Thuram, il calciatore che la società conta di vendere per incassare denaro da reinvestire sul mercato: ad aprile compirà 27 anni, quindi è ancora un difensore relativamente giovane, ha un curriculum di assoluto rispetto ed è titolare della Nazionale.

Ecco perché, con il contratto in scadenza nel 2028, Bastoni sta valutando insieme alla famiglia e allo staff un clamoroso trasloco. La Gazzetta dello Sport ipotizza con queste parole l'addio del difensore a fine anno.

Ma è sulla valutazione che i tifosi dell'Inter sono letteralmente scattati sulla sedia: "La valutazione di un tempo, 70 milioni, non è più attuale: oggi l’Inter potrebbe accettare un’offerta attorno ai 50, sfruttando magari i soliti bonus che oliano le trattative più complicate", scrive la Rosea. Transfermarkt valuta Bastoni, tanto per dire, 80 milioni di euro. Sarebbe non una cessione, sarebbe letteralmente un regalo.

Ecco alcune reazioni sui social a questa ipotetica valutazione di Bastoni:

Persino i tifosi del Barcellona sono increduli: "Perché l'Inter dovrebbe venderlo per soli 50 mln?"