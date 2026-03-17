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fcinter1908 social Gds: “Bastoni via a 50?”. Tifosi furiosi: “10 più di Thiaw”. Quelli del Barça: “Affare del secolo”

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Gds: “Bastoni via a 50?”. Tifosi furiosi: “10 più di Thiaw”. Quelli del Barça: “Affare del secolo”

Gds: “Bastoni via a 50?”. Tifosi furiosi: “10 più di Thiaw”. Quelli del Barça: “Affare del secolo” - immagine 1
La Gazzetta dello Sport ipotizza l'addio del difensore a fine anno. Ma è sulla valutazione che i tifosi dell'Inter sono scattati sulla sedia
Redazione1908

I fischi perpetui stanno funzionando come acceleratori di un finale plausibile: Alessandro Bastoni e l’Inter possono lasciarsi a fine stagione, senza rancore e senza strappo.

È lui, più di Thuram, il calciatore che la società conta di vendere per incassare denaro da reinvestire sul mercato: ad aprile compirà 27 anni, quindi è ancora un difensore relativamente giovane, ha un curriculum di assoluto rispetto ed è titolare della Nazionale.

Gds: “Bastoni via a 50?”. Tifosi furiosi: “10 più di Thiaw”. Quelli del Barça: “Affare del secolo”- immagine 2
Getty Images

Ecco perché, con il contratto in scadenza nel 2028, Bastoni sta valutando insieme alla famiglia e allo staff un clamoroso trasloco. La Gazzetta dello Sport ipotizza con queste parole l'addio del difensore a fine anno. 

Ma è sulla valutazione che i tifosi dell'Inter sono letteralmente scattati sulla sedia: "La valutazione di un tempo, 70 milioni, non è più attuale: oggi l’Inter potrebbe accettare un’offerta attorno ai 50, sfruttando magari i soliti bonus che oliano le trattative più complicate", scrive la Rosea. Transfermarkt valuta Bastoni, tanto per dire, 80 milioni di euro. Sarebbe non una cessione, sarebbe letteralmente un regalo.

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Ecco alcune reazioni sui social a questa ipotetica valutazione di Bastoni:

Persino i tifosi del Barcellona sono increduli: "Perché l'Inter dovrebbe venderlo per soli 50 mln?"

 

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