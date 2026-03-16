Rafael Leao non ha brillato nel match perso contro la Lazio. Il giocatore portoghese era già molto nervoso, quando Massimiliano Allegri ha deciso di sostituirlo. Leao non ha gradito per niente la decisione presa dal tecnico rossonero, rifiutandosi addirittura di uscire dal campo. A convincerlo è stato Maignan, che lo ha accompagnato verso Allegri. L'allenatore del Milan ha tentato di abbracciare il suo giocatore spiegandogli le ragioni della sostituzione, ma Rafael si è divincolato con rabbia e ha continuato a lamentarsi anche in panchina. Tancredi Palmeri ha duramente condannato l'atteggiamento del giocatore portoghese: CONTINUA A LEGGERE.