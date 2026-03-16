Ivan Zazzaroni, con un post su Instagram, ribadisce la sua convinzione: quello su Dumfries è fallo, il gol dell'Atalanta andava annullato.
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fcinter1908 social Zazzaroni rincara: “E’ fallo su Dumfries, gol Atalanta da annullare. Rispondete a questo”
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Zazzaroni rincara: “E’ fallo su Dumfries, gol Atalanta da annullare. Rispondete a questo”
Ivan Zazzaroni, con un post su Instagram, ribadisce la sua convinzione: quello su Dumfries è fallo, il gol dell'Atalanta andava annullato
Sono un tipo ostinato: prima che questo video venga giustamente cancellato da Meta per una questione di diritti, chi sa spiegarmi la dinamica della caduta di Dumfries? Un colpo di vento? Un cecchino nascosto nella Sud?
O, piuttosto, un tocco piede contro piede che lo sbilancia facendolo cadere in modo innaturale? Il risultato è in archivio, non è un discorso contro l'Atalanta, ci mancherebbe. E poi perché Dumfries in netto vantaggio su Sulemana avrebbe dovuto buttarsi?"
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