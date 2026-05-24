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Gila, messaggio d’addio: “Ho dato tutto e sono orgoglioso di ciò che sono diventato alla Lazio”
Con un lungo messaggio diffuso sui propri canali social, Mario Gila, difensore della Lazio accostato più volte anche all'Inter, ha salutato i tifosi biancocelesti al termine della stagione con parole che, però, lasciano presagire a un addio:
"Ciao Laziali, diciamo addio a una stagione molto importante nella mia carriera, sicuramente non a livello di risultati però ho avuto la fortuna di vivere questi momenti con una squadra veramente incredibile. Ho dato tutto per questo scudo e sono veramente orgoglioso di ciò che sono diventato qua alla LAZIO. Prima di tutto, volevo ringraziare tutti i miei compagni per il sostengo che ci siamo dati nei momenti più difficili, per i momenti indimenticabili che abbiamo vissuto insieme e anche per quelli quotidiani che ti rendono le giornate più felici".
"(...) E per ultimo, ringraziare a una leggenda del Calcio, Pedro. Te ne vai, e so che te ne vai con il sapore amaro di aver voluto vincere qualcosa, perché questo è proprio quello che ti contraddistingue: l’umiltà, il coraggio e la voglia di voler vincere sempre, che è quello che ci hai trasmesso in questi anni. Ti ringraziamo e ti ringrazio per essere stato al nostro fianco durante questi 5 anni. Ci mancherai tanto Pedro. Sei stato un punto di riferimento molto importante".
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