A Riccardo Trevisani e a Massimo Callegari, telecronisti e giornalisti Mediaset, nella solita intervista doppia, hanno chiesto cosa pensano della decisione della Lega Serie A di dare il premio di migliore in assoluto della stagione 2025-2026 a Federico Dimarco.
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fcinter1908 social Trevisani: “Dimarco MVP? D’accordissimo e dico perché”. Callegari: “Invece no, i veri…”
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Trevisani: “Dimarco MVP? D’accordissimo e dico perché”. Callegari: “Invece no, i veri…”
I due giornalisti hanno detto la loro su Dimarco premiato come migliore in assoluto della stagione che si è appena conclusa
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«Sono assolutamente d'accordo - ha detto Trevisani - perché ha avuto una continuità incredibile, ha fatto numeri da attaccante facendo il terzino anche se poi in realtà è un esterno o quinto». E il collega ha aggiunto: «No, al di là dei numeri sono stati Lautaro o Calhanoglu i veri trascinatori di questa Inter».
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