Thuram, messaggio a Topalovic che sa di investitura: “Ho bisogno di…”

Luka Topalovic, contro il Bologna, ha giocato la prima partita stagionale in Serie A. Entrato a pochi minuti dalla fine, subito assist

Luka Topalovic, contro il Bologna, ha giocato la prima partita stagionale in Serie A. Entrato a pochi minuti dalla fine, si è regalato un esordio con i fiocchi (non assoluto, aveva già esordito) con l'assist vincente per il 3-3 di Diouf.

Il giorno dopo, Topalovic ha festeggiato l'assist sui social: «Sono molto felice del mio primo assist in Serie A con questi colori speciali. Contento e orgoglioso di dare il mio contributo per questa maglia. Sempre Forza Inter!», ha scritto.

Puntuale è arrivato il commento di alcuni compagni di squadra. Significativo quello di Marcus Thuram, che sa di investitura per il giovane compagno, classe 2006: "Ho bisogno anche io di assist come questo!", ha sentenziato Thuram. "Affare fatto", la replica del giovanissimo centrocampista, punto di forza dell'Under 23 di Stefano Vecchi.