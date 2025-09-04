Oggi si è spenta una leggenda come Giorgio Armani, grandissimo esponente non solo della moda, ma anche dello sport di Milano. Sui suoi canali social, l'Inter ha espresso così il suo cordoglio:
Oggi si è spenta una leggenda come Giorgio Armani, grandissimo esponente non solo della moda, ma anche dello sport di Milano
"Il mondo piange la scomparsa di Giorgio Armani: icona della nostra città, leggenda della moda che con la sua creatività ed eleganza ha saputo raccontare l’italianità nel mondo, promuovendo anche l'eccellenza dello sport milanese".
"FC Internazionale Milano si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di grande dolore".
