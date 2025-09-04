FC Inter 1908
Giorgio Armani, il cordoglio dell’Inter: “Icona di Milano. Ha saputo raccontare…”

Oggi si è spenta una leggenda come Giorgio Armani, grandissimo esponente non solo della moda, ma anche dello sport di Milano
Marco Macca 

Oggi si è spenta una leggenda come Giorgio Armani, grandissimo esponente non solo della moda, ma anche dello sport di Milano. Sui suoi canali social, l'Inter ha espresso così il suo cordoglio:

"Il mondo piange la scomparsa di Giorgio Armani: icona della nostra città, leggenda della moda che con la sua creatività ed eleganza ha saputo raccontare l’italianità nel mondo, promuovendo anche l'eccellenza dello sport milanese".

"FC Internazionale Milano si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di grande dolore".

