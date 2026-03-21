"Il nostro non è solo un nome. Da oltre centro anni. È una scelta che ci contraddistingue. Da quel giorno è simbolo di inclusione e rispetto. Perché nessuno deve sentirsi giudicato, attaccato, zittito. Insieme oggi come allora. Noi scegliamo di aprirci al mondo. Di superare ogni limite. Contro ogni forma di discriminazione. Dal 1908 Internazionale per scelta", dicono i giocatori nerazzurri e raccontano così quella che è da sempre, e lo sarà per sempre, una filosofia di vita insita nella costituzione e nel dna di un club come l'Inter nato in un luogo d'incontro di artisti, con i colori del cielo e della notte.