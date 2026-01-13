FC Inter 1908
Solo 2 giornate per la scenata imbarazzante di Conte, Capuano: "Avevo capito…"

Fa discutere la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al tecnico del Napoli in seguito ai fatti del match contro l'Inter
Le veementi proteste di Antonio Conte in occasione di Inter-Napoli sono costate due turni di squalifica al tecnico dei partenopei. Giovanni Capuano, con un post pubblicato su X, ha commentato la decisione presa dal Giudice Sportivo: CONTINUA A LEGGERE

