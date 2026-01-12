Pistocchi demolisce Conte: “Spero si vergogni. Si discute di…”

FC Inter 1908
Ieri Inter-Napoli ha regalato gol e spettacolo. In una serata gelida, a riscaldare gli animi ci ha pensato Antonio Conte
Ieri Inter-Napoli ha regalato gol e spettacolo. In una serata gelida, a riscaldare gli animi ci ha pensato Antonio Conte quando ha visto Doveri assegnare un giusto calcio di rigore a favore dell'Inter. Maurizio Pistocchi ha severamente redarguito il tecnico per la sua sceneggiata: CONTINUA A LEGGERE

