Vergogna Napoli: i giocatori tentano di danneggiare il dischetto. Ma Thuram lo vede e…

E' diventato virale, sui social, un video che mostra tutta l'antisportività dei giocatori del Napoli mentre Doveri era al Var
E' diventato virale, sui social, un video che mostra tutta l'antisportività dei giocatori del Napoli. Mentre Doveri era al Var a verificare il fallo di Rrahmani su Mkhitaryan, prima Juan Jesus e poi Hojlund hanno tentato di avvicinarsi al dischetto, cercando di danneggiarlo come fatto da Pavlovic in Milan-Genoa.

Ma i giocatori dell'Inter, in particolar modo Thuram, si sono subito accorti del gesto antisportivo.

Il francese si è messo sopra il dischetto e poi ha spinto via Hojlund che cercava di danneggiarlo con la punta.

