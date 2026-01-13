E' diventato virale, sui social, un video che mostra tutta l'antisportività dei giocatori del Napoli mentre Doveri era al Var

E' diventato virale, sui social, un video che mostra tutta l'antisportività dei giocatori del Napoli. Mentre Doveri era al Var a verificare il fallo di Rrahmani su Mkhitaryan, prima Juan Jesus e poi Hojlund hanno tentato di avvicinarsi al dischetto, cercando di danneggiarlo come fatto da Pavlovic in Milan-Genoa.