E' diventato virale, sui social, un video che mostra tutta l'antisportività dei giocatori del Napoli. Mentre Doveri era al Var a verificare il fallo di Rrahmani su Mkhitaryan, prima Juan Jesus e poi Hojlund hanno tentato di avvicinarsi al dischetto, cercando di danneggiarlo come fatto da Pavlovic in Milan-Genoa.
Ma i giocatori dell'Inter, in particolar modo Thuram, si sono subito accorti del gesto antisportivo.
Il francese si è messo sopra il dischetto e poi ha spinto via Hojlund che cercava di danneggiarlo con la punta.
