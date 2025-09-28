Il giovane giocatore nerazzurro ha segnato il primo gol in Serie A e forse non è un caso se l'assist è arrivato dai piedi dell'esterno

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 00:40)

Tutto in una foto. Un abbraccio forte, fortissimo, di un compagno a cui ha dato l'assist che gli ha permesso di segnare il suo primo gol in Serie A e con la maglia della 'loro' Inter. Non è probabilmente un caso se a dare quel passaggio vincente a Pio Esposito, per la sua prima rete nel massimo campionato italiano, sia stato proprio Federico Dimarco, uno che come lui arriva dalle giovanili nerazzurre e che l'Interse la porta sulle spalle e pure nel cuore.

Alla fine della gara con il Cagliari, quella nella quale Francesco Pio si è sbloccato ("così - come ha anche detto mister Chivu - è più sereno") e si è tolto di dosso l'ansia del primo gol, Dimash ha postato sul suo profilo Instagram proprio quell'abbraccio.

La felicità, senza nessun altro commento, condivisa con il compagno per la rete segnata in un momento difficile della gara per i nerazzurri che invano avevano cercato di chiudere la partita fino a qualche minuto prima e avevano anche rischiato di incassare il pari (vedi il palo del Cagliari ). Una rete che è valsa tre punti e un pezzetto di storia per un ragazzo che deve ancora trovare la sua strada ma promette benissimo. Con i suoi compagni a fargli da 'scorta'.