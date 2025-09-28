Sui social del club nerazzurro il commento dopo la rete dell'argentino che tocca quota con l'Inter 117 gol

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 00:17)

Che poi ce ne vuole per criticare Lautaro Martinez. Ma tant'è. Si era arrabbiato Chivu con un tifoso che aveva avuto il privilegio (che tanti tifosi non hanno) di seguire un allenamento dell'Inter da vicino ad Appiano Gentile. Gli aveva visto fare un gol e si era sentito dagli spalti: "E adesso fallo anche domenica!".

Mister Chivuaveva urlato: "Rispettate chi lavora, non voglio sentire la domenica o altro", aveva subito detto. E poi aveva aggiunto: "Altrimenti andate a Milanello!" tra i 'nooo' disperati degli altri tifosi presenti allo stesso allenamento.

Alla fine Lautaro ha segnato pure nella gara contro il Cagliari. 12 gol segnati in 12 partite giocate contro i rossoblù, con 117 reti ha superato Mazzola nella classifica dei cannonieri di sempre della storia dell'Inter. E il club nerazzurro ha commentato la rete dell'argentino con ironia: "E niente... l'ha fatto anche domenica", corretto con sabato perché è di sabato che si è giocato. Se lo sfidi...