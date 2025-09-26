Paolo Ziliani attacca duramente. E lo fa, tramite social, sul bilancio disastroso della Juventus. Pesanti accuse anche ai giornalisti

Redazione1908 26 settembre - 12:34

Paolo Ziliani attacca duramente. E lo fa, tramite social, sul bilancio disastroso della Juventus:

"Oggi la Juventus approva il bilancio 24-25 ancora in rosso. Si va verso i 400 milioni di perdite nel triennio contro il massimo di 60 consentiti. Ci sarà un giornalista che ne chiederà conto? Come sempre non lo farà nessuno e il conclamato sgarro alle regole UEFA verrà nascosto sotto il tappeto.

E così quando a giugno l'UEFA controllerà i conti di tutti i club europei, Madama che in tema di bilanci illegali è recidiva e fresca di squalifica si troverà di nuovo a rischio sanzioni tra lo sgomento e lo sbigottimento di mezza Italia che cadrà dalle nuvole La domanda da un milione di dollari che oggi, 26 settembre 2025, tutti gli addetti ai lavori del calcio dovrebbero porsi nel giorno in cui il CdA della Juventus approva il bilancio dell’ultima stagione, la 2024-25, chiusasi il 30 giugno, un bilancio che stando alle indiscrezioni dovrebbe chiudersi in perdita per circa 50 milioni.

La domanda che tutti gli addetti ai lavori dovrebbero porsi, sapendo che gli ultimi bilanci della società bianconera si sono chiusi con perdite di 239,3 milioni nel 2021-22, di 123,7 nel 2022-23 e di 199,2 nel 2023-24 (per un totale di 562,2 milioni cui andranno ad aggiungersi i prossimi, mal contati, 50), è: come può pensare la Juventus di passare indenne all’esame del Fair Play Finanziario UEFA del giugno prossimo quando una delle tre nuove regole, in vigore per tutti i club dal giugno 2022, dice che a un club è consentita una perdita massima di 60 milioni complessivi nell’arco di un triennio?

Se la matematica non è un’opinione, sommando gli ultimi due esercizi, chiusi a -123,7 e a -199,2 milioni, la Juventus ha accumulato una perdita di 322,9 milioni; perdita che arriverà a sfiorare i 400 dopo l’approvazione del bilancio che per l’appunto è in programma oggi. Ricapitolando: perdita massima autorizzata dall’UEFA in tre anni, 60 milioni; perdita della Juventus negli ultimi tre anni, 400 milioni (o giù di lì). A voi non pare che ci sia qualcosa che non quadra? E se foste un giornalista, non vi verrebbe naturale chiedere una spiegazione su questo grossolano, conclamato e incontestabile sgarro al regolamento che i dirigenti juventini hanno compiuto? Domandando loro come pensano di cavarsela?"