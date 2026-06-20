Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Graziani sicuro: “Alla Juventus stappano lo champagne per questa plusvalenza di…”
social
Graziani sicuro: “Alla Juventus stappano lo champagne per questa plusvalenza di…”
Il pensiero dell'ex calciatore
I Mondiali sono una vetrina perfetta per muovere i fili del mercato. Giocatori che vengono da una stagione non particolarmente brillante possono mettersi in mostra e riaccendere l'interesse nei club che vogliono chiudere operazioni vantaggiose. È ciò che potrebbe succedere in casa Juventus, con un giocatore che Ciccio Graziani vede sempre più lontano da Torino: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA