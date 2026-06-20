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fcinter1908 social Graziani sicuro: “Alla Juventus stappano lo champagne per questa plusvalenza di…”

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Graziani sicuro: “Alla Juventus stappano lo champagne per questa plusvalenza di…”

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Il pensiero dell'ex calciatore
Redazione1908

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I Mondiali sono una vetrina perfetta per muovere i fili del mercato. Giocatori che vengono da una stagione non particolarmente brillante possono mettersi in mostra e riaccendere l'interesse nei club che vogliono chiudere operazioni vantaggiose. È ciò che potrebbe succedere in casa Juventus, con un giocatore che Ciccio Graziani vede sempre più lontano da Torino: CONTINUA A LEGGERE.

 

 

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