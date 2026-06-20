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fcinter1908 social Ziliani: “Inquietante la risposta di Capello a Zazzaroni: ecco chi lo portò alla Juventus”

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Ziliani: “Inquietante la risposta di Capello a Zazzaroni: ecco chi lo portò alla Juventus”

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Il commento del giornalista sportivo all'intervista di Capello a Zazzaroni
Redazione1908

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L'intervista di Ivan Zazzaroni a Fabio Capello in occasione dei suoi 80 anni ha riportato il nastro dei ricordi al momento nel quale l'allenatore decise di accettare la corte della Juventus (dopo - come ammesso dallo stesso Capello - aver affermato che non sarebbe mai andato alla Juve). Il direttore del Corriere dello Sport ha una curiosità molto specifica da indagare; dalla risposta di Capello si evince uno scenario decisamente inquietante: CONTINUA A LEGGERE.

 

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