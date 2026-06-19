Nella giornata di ieri Inter e Atalanta si sono avvicinate in quella che è a tutti gli effetti la trattativa di mercato più interessante dell'estate, quella per Marco Palestra. I nerazzurri non hanno mai nascosto di puntare al giovane talento, che nello scorso anno ha fatto una buona stagione in prestito al Cagliari. Il giocatore vuole a tutti i costi l'Inter. Ma sulla valutazione di Palestra si sono aperti dibattiti infiniti. Ecco la posizione molto estrema del giornalista Fabio Santini: CONTINUA A LEGGERE.