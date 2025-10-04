VIDEO / DAZN: Pinamonti batte il rigore, la reazione di Grosso fa sorridere

L'allenatore del Sassuolo non ha voluto vedere il penalty battuto dall'ex nerazzurro, proprio lui che con un rigore ha regalato all'Italia la Coppa del Mondo

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 16:46)

Quel rigore ha dato la vittoria al Sassuolo, lo ha segnato Pinamonti ribadendo in rete la parata del portiere del Verona sul suo tiro dagli 11 metri. E mentre l'ex attaccante dell'Inter batteva quel penalty, in panchina c'era anche un altro ex nerazzurro, il suo allenatore, Fabio Grosso. DAZN ha sovrapposto sui suoi profili social il momento del tiro di Andrea (che ha esultato con il pollicione in bocca perché da poco è nato il suo primo figlio.ndr) e la reazione del tecnico che non ha guardato l'esecuzione del rigore.

Si è seduto in panchina ad occhi chiusi, ad aspettare di capire da esultanze e dalla gente attorno a sé cosa potesse essere successo. L'azione gliel'ha raccontata chi era seduto accanto a lui. Così il canale streaming che ha trasmesso la partita ha scritto su Instagram: "Hai segnato il rigore più importante degli ultimi vent’anni per il calcio italiano. Ma non guardi Pinamonti dal dischetto contro il Verona".

Perché Fabio Grosso ha segnato dal dischetto, nella finale contro la Francia del 9 luglio 2006, il rigore più importante della sua carriera e per la storia calcistica dell'Italia che è tornata con quel gol, con quell'ultimo rigore, a vincere dopo 24 anni dall'ultimo mondiale vinto e ha alzato al cielo di Berlino la sua quarta Coppa del Mondo.