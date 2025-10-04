FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Il commovente messaggio di addio di Javier Zanetti al papà Rodolfo

social

Il commovente messaggio di addio di Javier Zanetti al papà Rodolfo

Il commovente messaggio di addio di Javier Zanetti al papà Rodolfo - immagine 1
Il vice presidente ha perso il papà nei giorni scorsi e oggi gli ha dedicato un pensiero su Instagram
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Qualche giorno fa l'Inter ha espresso il suo cordoglio ad Javier Zanetti e alla sua famiglia per la scomparsa del padre. L'ex capitano nerazzurro ha condiviso sui social un messaggio di addio per il padre: "Non ci sei più fisicamente, ma sei presente in tantissimi momenti della mia vita: da quando mi sveglio la mattina e mi pettino i capelli (proprio come facevi quando ero piccolo, prima di andare a scuola e mi dicevi che i miei capelli dovevano essere sempre in ordine), a quando indosso le scarpe pulite, come mi hai insegnato. O quando bevo mate... ci sono tantissimi momenti in cui sarai sempre". Lo ha raccontato anche nella sua autobiografia, il papà è stato per Pupi un modello e un esempio da seguire e nel suo messaggio su Instagram lo ricorda.

Il commovente messaggio di addio di Javier Zanetti al papà Rodolfo- immagine 2
Zanetti e il suo papà in una foto pubblicata su Instagram

"Una cosa che mi mancherà tantissimo è vederti ogni volta che vado in Argentina con la mia famiglia... ci venivi a prendere all'aeroporto con il tuo cestino di mate già pronto! Prima di andare incontro alla mamma (la signora Violeta è scomparsa nel 2011.ndr), ho potuto mostrarti il ​​gol di Totò, Sol a una parata e persino una foto di Nachi con il suo basco, e tu mi hai stretto forte la mano, sorridendo. Mi dicevi sempre: "È la legge della vita: oggi qui, domani no", ma quando arriva, fa male ed è difficile da accettare", ha scritto ancora Javier.

Poi ha concluso: "Tutti abbiamo un idolo nella vita. Non credo di avertelo mai detto, ma tu lo hai sentito. Il mio eri sempre tu. Ti amo, vecchio". Tanti i commenti sotto al post pubblicato da Zanetti: quelli dei semplici tifosi che gli mandano un abbraccio e quello di amici ed ex compagni, da Ronaldo il Fenomeno fino a Lele Adani.

Leggi anche
Zazzaroni litiga con lo streamer: “Io non sono esperto di calcio? Vengo lì e ti meno. Ma...
Social, iscriviti al canale Whatsapp di Fcinter1908 per tutte le notizie sul tuo telefono

© RIPRODUZIONE RISERVATA