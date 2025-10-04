Il vice presidente ha perso il papà nei giorni scorsi e oggi gli ha dedicato un pensiero su Instagram

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 14:21)

Qualche giorno fa l'Inter ha espresso il suo cordoglio ad Javier Zanetti e alla sua famiglia per la scomparsa del padre. L'ex capitano nerazzurro ha condiviso sui social un messaggio di addio per il padre: "Non ci sei più fisicamente, ma sei presente in tantissimi momenti della mia vita: da quando mi sveglio la mattina e mi pettino i capelli (proprio come facevi quando ero piccolo, prima di andare a scuola e mi dicevi che i miei capelli dovevano essere sempre in ordine), a quando indosso le scarpe pulite, come mi hai insegnato. O quando bevo mate... ci sono tantissimi momenti in cui sarai sempre". Lo ha raccontato anche nella sua autobiografia, il papà è stato per Pupi un modello e un esempio da seguire e nel suo messaggio su Instagram lo ricorda.

"Una cosa che mi mancherà tantissimo è vederti ogni volta che vado in Argentina con la mia famiglia... ci venivi a prendere all'aeroporto con il tuo cestino di mate già pronto! Prima di andare incontro alla mamma (la signora Violeta è scomparsa nel 2011.ndr), ho potuto mostrarti il ​​gol di Totò, Sol a una parata e persino una foto di Nachi con il suo basco, e tu mi hai stretto forte la mano, sorridendo. Mi dicevi sempre: "È la legge della vita: oggi qui, domani no", ma quando arriva, fa male ed è difficile da accettare", ha scritto ancora Javier.

Poi ha concluso: "Tutti abbiamo un idolo nella vita. Non credo di avertelo mai detto, ma tu lo hai sentito. Il mio eri sempre tu. Ti amo, vecchio". Tanti i commenti sotto al post pubblicato da Zanetti: quelli dei semplici tifosi che gli mandano un abbraccio e quello di amici ed ex compagni, da Ronaldo il Fenomeno fino a Lele Adani.