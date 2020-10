Alla vigilia del derby, Achraf Hakimi ha deciso di rifarsi il look. Il giocatore, uno dei protagonisti più attesi e già beniamino dei tifosi nerazzurri, si è recato dal parrucchiere ma non da solo. Insieme all’esterno c’era anche Lautaro Martinez. Il Toro non è stato a guardare e anche lui ha dato una mano al parrucchiere per sistemare l’acconciatura di Hakimi.