Maurizio Pistocchi ha analizzato la vittoria dei nerazzurri di Chivu contro la Roma di Gasperini. Una vittoria di misura e sofferta al punto giusto: "L’Inter passa ancora a Roma, grazie a un gol di Bonny dopo 5’30”favorito da un errore di NDicka, e raggiunge Napoli e Roma a quota 15 punti. Giallorossi che dopo un brutto 1T sono protagonisti nella ripresa e in due occasioni vanno vicini al pari : Dybala -sinistro su Sommer -e soprattutto Dovbyk che di testa mette alto a porta vuota. L’Inter soffre e si difende con affanno ma quando riparte è sempre pericolosa e Mkhitaryan colpisce il palo su assist di Frattesi".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Il giudizio di Pistocchi sull’arbitro di Roma-Inter: “Scadente. Incredibile, ha fischiato…”
social
Il giudizio di Pistocchi sull’arbitro di Roma-Inter: “Scadente. Incredibile, ha fischiato…”
Il commento del giornalista sportivo al direttore di gara
Il giudizio sull'arbitro—
Pistocchi ha commentato negativamente la prestazione dell'arbitro Davide Massa in Roma-Inter: "Scadente. Falli a capocchia e una incredibile punizione fischiata a Acerbi ( che è girato di schiena e ha il braccio sinistro aderente al corpo)".
© RIPRODUZIONE RISERVATA