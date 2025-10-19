Maurizio Pistocchi ha analizzato la vittoria dei nerazzurri di Chivu contro la Roma di Gasperini. Una vittoria di misura e sofferta al punto giusto: "L’Inter passa ancora a Roma, grazie a un gol di Bonny dopo 5’30”favorito da un errore di NDicka, e raggiunge Napoli e Roma a quota 15 punti. Giallorossi che dopo un brutto 1T sono protagonisti nella ripresa e in due occasioni vanno vicini al pari : Dybala -sinistro su Sommer -e soprattutto Dovbyk che di testa mette alto a porta vuota. L’Inter soffre e si difende con affanno ma quando riparte è sempre pericolosa e Mkhitaryan colpisce il palo su assist di Frattesi".