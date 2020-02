Inter, Candreva compie 33 anni. Gli auguri di Icardi: “Ti voglio bene amico mio”

Oggi, Antonio Candreva compie 33 anni. Il laterale dell’Inter, fra i pilastri della squadra di Antonio Conte e fin qui autore di un’ottima stagione, ha ricevuto molti messaggi da tifosi e addetti ai lavori. E non sono mancati nemmeno gli auguri da parte di Mauro Icardi, ex compagno di Candreva (anche se formalmente ancora di proprietà dell’Inter) e oggi al Paris Saint-Germain in prestito: “Tantissimi auguri amico mio. Ti voglio bene”, il messaggio dell’argentino.

(Fonte: Profilo Instagram Icardi)