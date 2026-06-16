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fcinter1908 social Visnadi sulla situazione in casa Milan: “Chi ha scelto Amorim? Frutto dell’improvvisazione che…”
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Visnadi sulla situazione in casa Milan: “Chi ha scelto Amorim? Frutto dell’improvvisazione che…”
La riflessione del giornalista sulle scelte della società rossonera
Gianni Visnadi ha risposto ai dubbi di un tifoso del Milan in diretta su Radio Sportiva. A Microfono Aperto ha sottolineato la tendenza degli ultimi anni della società rossonera a navigare a vista e anche un po' a caso. Il giornalista si è espresso in maniera secca sulla scelta del club di Cardinale di puntare sul tecnico Amorim: CONTINUA A LEGGERE.
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