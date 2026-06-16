Gianni Visnadi ha risposto ai dubbi di un tifoso del Milan in diretta su Radio Sportiva. A Microfono Aperto ha sottolineato la tendenza degli ultimi anni della società rossonera a navigare a vista e anche un po' a caso. Il giornalista si è espresso in maniera secca sulla scelta del club di Cardinale di puntare sul tecnico Amorim: CONTINUA A LEGGERE.