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fcinter1908 social Visnadi sulla situazione in casa Milan: “Chi ha scelto Amorim? Frutto dell’improvvisazione che…”

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Visnadi sulla situazione in casa Milan: “Chi ha scelto Amorim? Frutto dell’improvvisazione che…”

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La riflessione del giornalista sulle scelte della società rossonera
Redazione1908

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Gianni Visnadi ha risposto ai dubbi di un tifoso del Milan in diretta su Radio Sportiva. A Microfono Aperto ha sottolineato la tendenza degli ultimi anni della società rossonera a navigare a vista e anche un po' a caso. Il giornalista si è espresso in maniera secca sulla scelta del club di Cardinale di puntare sul tecnico Amorim: CONTINUA A LEGGERE.

 

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