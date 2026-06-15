Secondo il giornalista, Bastoni non avrebbe dovuto essere trasformato nella vittima della situazione, malgrado attacchi piovuti da ogni dove: "E' paradossale che Bastoni adesso sia diventato vittima. Non c'era assolutamente bisogno che lo diventasse e credo che soffrirà di questa cosa anche quando finiranno i fischi, cosa che tutti ci auguriamo. Bastoni non era nella condizione fisica, tecnica e psicologica per giocare in Nazionale. L'Inter è andata avanti con la gogna mediatica, ancora adesso parla di gogna mediatica. La gogna mediatica è un'altra cosa. I due che sono vittime sono Kalulu e l'arbitro, trasformare Bastoni nella vittima con la gogna mediatica anche no”