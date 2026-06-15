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fcinter1908 social La compagna di Dumfries: “Denzel molto amato dai tifosi, ma quando l’Inter perde…”
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La compagna di Dumfries: “Denzel molto amato dai tifosi, ma quando l’Inter perde…”
Il rapporto con i tifosi nerazzurri e con Milano
Jaimy Kenswiel, compagna di Denzel Dumfries, ha confidato ai microfoni di VROUW come lei e il calciatore si sono conosciuti. E come sono cresciuti insieme. Il calcio è sempre stato un tema importante e imponente nelle loro vite. Jaimy si è sbilanciata anche sulla vita in Italia e su Milano, la città che lei definisce "perfetta". Anche l'incontro con Denzel è stato "perfetto": CONTINUA A LEGGERE.
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