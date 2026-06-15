FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social La compagna di Dumfries: “Denzel molto amato dai tifosi, ma quando l’Inter perde…”

social

La compagna di Dumfries: “Denzel molto amato dai tifosi, ma quando l’Inter perde…”

La compagna di Dumfries: “Denzel molto amato dai tifosi, ma quando l’Inter perde…” - immagine 1
Il rapporto con i tifosi nerazzurri e con Milano
Redazione1908

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Jaimy Kenswiel, compagna di Denzel Dumfries, ha confidato ai microfoni di VROUW come lei e il calciatore si sono conosciuti. E come sono cresciuti insieme. Il calcio è sempre stato un tema importante e imponente nelle loro vite. Jaimy si è sbilanciata anche sulla vita in Italia e su Milano, la città che lei definisce "perfetta". Anche l'incontro con Denzel è stato "perfetto": CONTINUA A LEGGERE.

 

Leggi anche
Sabatini: “Paradossale Bastoni diventato vittima. Inter insiste con la gogna mediatica...
Collovati: “Infantino si vergogni, la burla è il Mondiale”. Alciato duro: “Lui...

© RIPRODUZIONE RISERVATA