Jaimy Kenswiel, compagna di Denzel Dumfries, ha confidato ai microfoni di VROUW come lei e il calciatore si sono conosciuti. E come sono cresciuti insieme. Il calcio è sempre stato un tema importante e imponente nelle loro vite. Jaimy si è sbilanciata anche sulla vita in Italia e su Milano, la città che lei definisce "perfetta". Anche l'incontro con Denzel è stato "perfetto": CONTINUA A LEGGERE.