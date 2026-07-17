Prima di salire su un aereo per la Germania ieri, il tecnico ha detto questo in una piccola riunione di rito con i dirigenti: il retroscena
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L'Inter ha un obiettivo chiaro per la fascia: Djed Spence. Ma per prelevarlo dal Tottenham occorrerà un'offerta molto alta, intorno ai 35 milioni di euro almeno.
"Significa avvicinarsi a un investimento in stile Palestra, surfando tra i paletti di Oaktree - spiega La Gazzetta dello Sport -: nulla vieta che questo possa succedere, anche perché su Spence c’è il placet di Chivu, ingolosito dall’idea di schierarlo sulle due fasce.
Prima di salire su un aereo per la Germania ieri, il romeno lo ha ribadito in una piccola riunione di rito con i dirigenti", racconta la Rosea.
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