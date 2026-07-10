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Influencer argentina attacca Cambiasso e altre ex leggende: “Vecchietti, me ne frego di…”

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L'episodio è diventato virale
Redazione1908

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In Argentina Marta Fort è nota come influencer e come figlia di Ricardo Fort. Il tema delle influencer che vogliono raccontare il calcio è un tema attuale sia al Mondiale 2026, che in Italia. Qualche giorno fa, ad un evento di padel, Marta Fort avrebbe cercato di intervistare Esteban Cambiasso e altre ex leggende del calcio argentino, senza successo. Ecco cosa è accaduto e perché l'influencer è stata attaccata: CONTINUA A LEGGERE.

 

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