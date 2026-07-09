Lunedì 13 luglio è il giorno del raduno dell'Inter, con la squadra che si ritroverà ad Appiano Gentile per iniziare ufficialmente la pre-season. Tra i giocatori regolarmente convocati per il raduno c'è anche Benjamin Pavard , il cui futuro però sarà sicuramente lontano da Milano.

Il francese, reduce dall'esperienza deludente col Marsiglia, si allenerà agli ordini di Chivu, in attesa di novità sul fronte mercato. L'Inter, tra l'altro, ha dato mandato a Pastorello di trovare soluzioni in uscita per Pavard e per Asllani.

Nel frattempo, però, Pavard è già a Milano e ha pubblicato una foto sui social con tanto di tag che lo testimonia. E a far notizia è anche il commento al post della moglie, Kleofina Pnishi: "Benji l'interista". Segnali della sua volontà di rimanere in nerazzurro?