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fcinter1908 social Inter, Pavard torna a Milano. E il messaggio della moglie fa capire subito le intenzioni

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Inter, Pavard torna a Milano. E il messaggio della moglie fa capire subito le intenzioni

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L'Inter ha dato mandato a Pastorello di trovare soluzioni in uscita per Pavard ma il francese si presenterà al raduno lunedì
Matteo Pifferi Redattore 

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Lunedì 13 luglio è il giorno del raduno dell'Inter, con la squadra che si ritroverà ad Appiano Gentile per iniziare ufficialmente la pre-season. Tra i giocatori regolarmente convocati per il raduno c'è anche Benjamin Pavard, il cui futuro però sarà sicuramente lontano da Milano.

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Il francese, reduce dall'esperienza deludente col Marsiglia, si allenerà agli ordini di Chivu, in attesa di novità sul fronte mercato. L'Inter, tra l'altro, ha dato mandato a Pastorello di trovare soluzioni in uscita per Pavard e per Asllani.

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Nel frattempo, però, Pavard è già a Milano e ha pubblicato una foto sui social con tanto di tag che lo testimonia.  E a far notizia è anche il commento al post della moglie, Kleofina Pnishi: "Benji l'interista". Segnali della sua volontà di rimanere in nerazzurro?

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