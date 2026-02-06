La sconfitta della Juventus in Coppa Italia contro l'Atalanta fa rumore. Lo sottolinea Fabio Ravezzani con una riflessione sui social, rivolta prevalentemente ai tifosi bianconeri, che hanno mostrato il loro dissenso per l'analisi fatta dal giornalista. Una riflessione che non risparmia la Juventus per l'eliminazione dalla Coppa Italia ("disastro") e che attacca Cesari, moviolista di Sportmediaset, per le sue affermazioni sul rigore concesso all'Atalanta: CONTINUA A LEGGERE.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Ravezzani contesta Cesari sul rigore: “Stavolta si supera! E ai tifosi Juve dico disastro per…”
social
Ravezzani contesta Cesari sul rigore: “Stavolta si supera! E ai tifosi Juve dico disastro per…”
Botta e risposta sui social a proposito della sconfitta bianconera contro l'Atalanta
© RIPRODUZIONE RISERVATA