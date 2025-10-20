Zazzaroni: “Milan-Fiorentina, non è rigore. E per me quello di Juve-Inter…”

Sui social è esploso il dibattito dopo l’ennesimo episodio da moviola che ha coinvolto il Milan. A infiammare la discussione Ivan Zazzaroni

Redazione1908 20 ottobre - 09:48

Sui social è esploso il dibattito dopo l’ennesimo episodio da moviola che ha coinvolto il Milan. A infiammare la discussione è stato anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che sul suo profilo Instagram ha espresso una posizione netta:

“Decine di disquisizioni sull’errore protocollare. Ma chi se ne frega: io voglio sapere se è rigore o no. Non mi interessa la violazione del protocollo VAR. E come non interessa a me non interessa a milioni di appassionati. Questo non è rigore, come non era fallo quello di Torino”

Il riferimento è all’episodio che ha visto protagonista il Milan nella gara di campionato contro la Fiorentina, con un calcio di rigore assegnato dopo l’intervento del VAR per un contatto lievissimo tra Parisi e Gimenez. Secondo Zazzaroni, però, il problema non sta nelle procedure tecniche o nel rispetto del protocollo, ma nella sostanza del giudizio arbitrale.

“Marinelli ha valutato il tocco dal campo? Il Milan ha vinto, W il Milan. Ma siamo alle solite: ai rigorini.”

Un attacco chiaro al cosiddetto “calcio dei rigorini”, dove i contatti minimi vengono puniti con il rigore.