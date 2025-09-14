FC Inter 1908
Inter, Akanji: “Non l’inizio che speravo in una partita pazza, ma orgoglioso di…”

Manuel Akanji ha condiviso sui social le sue sensazioni dopo la sua prima partita ufficiale con la maglia dell’Inter
Gianni Pampinella
Manuel Akanji ha condiviso sui social le sue sensazioni dopo la sua prima partita ufficiale con la maglia dell’Inter. Sul suo profilo Instagram, il centrale ex Manchester City ha pubblicato una foto che lo ritrae in azione durante l’incontro, accompagnata da questo commento: "Non l'inizio che speravo in una partita pazza, ma orgoglioso di far parte di questa squadra", ha scritto il difensore svizzero.

Per l'Inter, invece, è il momento di voltare pagina dopo le due sconfitte consecutive in campionato, il calendario offre ai nerazzurri subito un'occasione di riscatto in Champions. Mercoledì, infatti, l'Inter affronterà l'Ajax.

