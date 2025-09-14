Manuel Akanji ha condiviso sui social le sue sensazioni dopo la sua prima partita ufficiale con la maglia dell’Inter

Manuel Akanji ha condiviso sui social le sue sensazioni dopo la sua prima partita ufficiale con la maglia dell’Inter. Sul suo profilo Instagram, il centrale ex Manchester City ha pubblicato una foto che lo ritrae in azione durante l’incontro, accompagnata da questo commento: "Non l'inizio che speravo in una partita pazza, ma orgoglioso di far parte di questa squadra", ha scritto il difensore svizzero.