Altra vittoria in rimonta per la squadra nerazzurra che fa tre punti al Dall'Ara dopo la giornata storta contro il Bruges

Eva A. Provenzano
cristian chivu

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Enrico Varriale ha commentato su X la vittoria dell'Inter contro il Bologna. Arriva dopo la sconfitta in Champions contro il Bruges e per questo, nonostante l'elogio per i tre punti fatti, alla fine il giornalista non risparmia una frecciatina ai nerazzurri. "Vince ancora una volta in rimonta in campionato l'Inter e supera il Bologna andato in vantaggio con il gol di Pobega...". (CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE).

Varriale

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