VIDEO / Inter e Bologna senza Lautaro e Orsolini, chi gioca? Le probabili formazioni

Enrico Varriale ha commentato su X la vittoria dell'Inter contro il Bologna. Arriva dopo la sconfitta in Champions contro il Bruges e per questo, nonostante l'elogio per i tre punti fatti, alla fine il giornalista non risparmia una frecciatina ai nerazzurri. "Vince ancora una volta in rimonta in campionato l'Inter e supera il Bologna andato in vantaggio con il gol di Pobega...". (CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE).